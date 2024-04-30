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Yiyecek arayan tilkiyi vatandaş besleyip kurabiye verdi

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Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiyi, Muttalip Taşçıoğlu isimli vatandaş elleriyle besledi. Tilki, kendisine uzatılan kurabiyeleri yedikten sonra gözden kayboldu.

Yiyecek arayan tilkiyi vatandaş besleyip kurabiye verdi

BAYBURT - Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiyi, Muttalip Taşçıoğlu isimli vatandaş elleriyle besledi.

Ürkek olarak bilinen tilki ise, kendisine uzatılan ellerden korkmayıp kurabiyelerden yedi. O anları kaydeden Taşçıoğlu'nun tilkiyle kurduğu dostluk hem yürekleri ısıttı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden Muttalip Taşçıoğlu, arazide bir tilkinin yiyecek aradığını gördü. Tilkiye araçta bulunan kurabiyelerden veren Taşçıoğlu, bir güzel tilkiyi elleriyle besledi. Aç tilki ise kendisine uzatılan ellerden kaptığı kurabiyeleri yedikten sonra gözden kayboldu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Taşçıoğlu'na "İnsanlık ölmemiş, Allah razı olsun kardeşim" yorumları yapıldı. Yürek ısıtan görüntülere ise beğeniler yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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