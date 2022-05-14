Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı - Haberler

Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı

Yıldırım düşen ağaçtaki alevi söndüren köylüler büyük bir felaketi önledi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırımın isabet ettiği ağaç alev alev yandı. Alev topuna dönen ağacı fark eden vatandaşlar, ellerine geçirdikleri malzemelerde yangına müdahale edip olası felaketi önledi.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Yeniçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre; ormanlık mevkide gece saat 00.00 sıralarında bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşen ağaç alev alarak yanmaya başladı. Çevre mahallerde yapılan düğünden dönen bir grup köylü, yıldırımın düştüğü alanda yoldan geçerken alevlerin yükseldiğini fark etti. Olaydan kısa bir süre sonra köylüler yanan ağacı, ellerine ne geçirdiyse müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Alev alan ağacı söndürmekte güçlük çeken vatandaşlar, cep telefonuyla bölgede bulunan kendi köylülerinden yardım istedi.

Haberi alıp yangına koşan vatandaşlar, ormanlık alandaki yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangını söndüren köylülerin mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.