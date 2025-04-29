Yetim Hakkını Koruma Düsturu: Adana Milli Emlak Daire Başkanından Vurgular

Adana Milli Emlak Daire Başkanı Mücahit Akçay, devlete ait taşınmazları, tarihten gelen sorumluluğun bilincinde, zamanın ötesinde ve standartların üstünde bir anlayışla yetimin hakkını koruma düsturuyla görev yapmanın namus borcu olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana Milli Emlak Daire Başkanlığı'na atanan Mücahit Akçay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Akçay'a yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Adana Milli Emlak Daire Başkanlığı ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Milli Emlak, devlet taşınmazları ile devlete intikali gereken taşınmazların, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde bilimsel ve toplumsal gelişmelerde dikkate alınarak yöneten kurum olması ve isminde 'milli' geçmesi ülkemiz için en önemli kurumlardan birisi olması ve buraya atanan her kurum amirinin önemi vazgeçilmezdir" dedi.

"Yetim hakkını koruma düsturuyla görev yapmak namus borcudur"

İnşaat sektörünün tek çatı altında buluşmasında emeği olan DAİMFED'in ziyaretinin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Milli Emlak Daire Başkanı Mücahit Akçay ise "Devlete ait taşınmazları, tarihten gelen sorumluluğumuzun bilincinde, zamanın ötesinde ve standartların üstünde bir anlayışla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma düsturuyla görev yapmak namus borcudur. DAİMFED ile kanunlar çerçevesinde verimli ve milleti menfaatine dokunan her türlü projeye Milli Emlak olarak biz de varız" diye konuştu. - ADANA