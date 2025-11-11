Haberler

Yeşim Spor Kulübü 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundular

Yeşim Spor Kulübü 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'na Çelenk Sundular
Güncelleme:
Yeşim Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Bursa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Yeşim Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Bursa Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak Ulu Önder'in ilke ve devrimlerine bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Yeşim Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Bursa Heykel Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeşim Spor Kulübü ve Baş Antrenörü Cem Çağal başta olmak üzere teknik sorumlular ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kulüp temsilcileri, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını vurgulayarak onun izinde çağdaş, disiplinli ve değerlerine bağlı sporcular yetiştirme kararlılıklarını bir kez daha gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
