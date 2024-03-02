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Yeşilay'ın 104. kuruluş yılı kutlandı

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Gümüşhane'de Yeşilay Gümüşhane Şubesi tarafından Yeşilay'ın kuruluşunun 104'üncü yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Yeşilay Gümüşhane Şube Başkanı Selami Öktem ile gönüllü vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane'de Yeşilay Gümüşhane Şubesi tarafından Yeşilay'ın kuruluşunun 104'üncü yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

Fatih Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Yeşilay Gümüşhane Şube Başkanı Selami Öktem ile gönüllü vatandaşlar katıldı. Yeşilay Gümüşhane Şubesi adına konuşan Şube Başkanı Selami Öktem, "5 Mart 1920'de kurulan ve Türkiye'nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bağımsız, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir gelecek tesis etmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Yeşilay 104 yaşında. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden ve toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi, 100 bini aşan gönüllüsü ve 97 Ülke Yeşilay'ı ile hizmet veriyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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