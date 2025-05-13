Yerli Cipslik Patates 'UĞUR' Tescillendi

Cipslik yerli patates 'UĞUR' tescillendi

NİĞDE - Türkiye'nin patates alanındaki ilk ve tek araştırma kurumu olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, yerli ve milli tarımda önemli bir başarıya daha imza attı. Enstitü tarafından geliştirilen ilk yerli cipslik patates çeşidi, 'UĞUR' adıyla resmen tescillendi.

2023 yılında sanayi tipi kullanım (cips ve parmak patates) amacıyla başvurusu yapılan 'UĞUR', tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türk tarımına kazandırıldı. Böylece, Enstitü'nün bugüne kadar tescil ettirdiği yerli ve milli patates çeşidi sayısı 11'e ulaştı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak yaptığı açıklamada ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen 11 yerli patates çeşidinden 8'inin özel yerli firmalara devredildiğini, 3 çeşidin ise satışa sunulduğu belirtildi. Yeni çeşitlerin sertifikasyon ve tohumluk üretimlerinin tamamlandığı zaman satışa sunulacağını ifade eden Pırlak patates sektörüne ve üreticilere yönelik yüksek verimli, depo dayanıklılığı yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitler üzerinde çalışmaların devam ettiği aktardı. Sanayilik çeşitler üzerine de çalışmaların yoğunlaşarak, cipslik türdeki ilk patates çeşidi olan 'UĞUR'u geliştirdiklerini söyleyen Pırlak; "Islah çalışmalarımız neticesinde ilk cipslik çeşidi tescil ettirdik ve tohumluk üretimlerine başladık. Bu çeşidimizi de yerli firmalarımıza ihale ederek sektörümüze kazandıracağız. Patates bitkisi aslında zor bir bitki ve ıslahı uzun zaman alıyor. Yaklaşık patates ıslahı 10-12 yıl sürüyor. Biz bu süreyi modern teknikler kullanılarak kısaltmaya çalışıyoruz. Biz bir çeşitli tescil ettirdikten sonra bunun sertifikalı bir kademeye gelene kadarki süre de 6 yıl. Biz 6 yıl boyunca aynı tohumluğu dikip hasat ediyoruz, sertifikalanıyoruz" dedi.

Yeni çeşit uzun depo dayanımı ile dikkat çekiyor

Yeni patates çeşidinin sektöre büyük canlılık getireceğine inanıldığını vurgulayan Uğur Pırlak, yerli cipslik patatesin açık sarı et rengine sahip olduğunu belirtti. Pırlak; "Orta erkenci bir çeşit olmasının yanı sıra, depo dayanımıyla da öne çıkıyor. Uzun süre tazeliğini koruyabilen bu yeni yerli çeşit, cips piyasasında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor" diye konuştu.