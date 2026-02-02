Bursa ve ilçelerinde yatırım rekoru Yenişehir'de

Yenişehir'de Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan kooperatifler sayesinde tamamlandığında 5 milyar liraya hayata geçecek olan yatırımlar Türkiye'de örnek olarak gösteriliyor.

Yenişehir'e Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi(YESAN) ve Yenişehir Gıda Sanayi (YGS) yatırımları, tamamlandığında 5 milyar liraya hayata geçecek iki devasa projede 2 binin üstünde yeni iş imkanı sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Başkanı aynı zamanda YESAN ve YGS Başkanı Orhan Torun, "321 dönüm üzerinde 190 adet işyerlerini, 2027 yılının sonlarında bitirmeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 3,5 milyar liraya hizmete geçmesini planladığımız yatırımda çalışmalar tamamlanınca işyerleri kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.

Başkan Torun, "Yenişehir Gıda Sanayi (YGS)yatırımı da son sürat devam ediyor.1,5 milyar liraya hizmete geçecek olan bu önemli yatırımda,36 adet imalatçı firma burada yer alacak. 312 metre taban alanlı ortalama iki katlı 480 metre karelik iş yerlerinden 58 adet iş yeri üyelerimizin hizmete sunulacak. Toplamda bugün itibarıyla bu yatırımlar 5 milyar liraya hizmete sunulacak. Ekonomiye ve istihdama önemli katkı sağlayacak bu yatırımlar Türkiye'de örnek olup, Bursa ve ilçelerinde kooperatif bazında tarihin en önemli yatırımları olma unvanına sahiptirler" dedi. - BURSA