Bilecik'te üreticilere tarımsal destekler hakkında bilgilendirme yapıldı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar Köyü'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal desteklemeler, tarım sigortaları, toprak analizleri, bitkisel hastalıklar ve tedavi yöntemleri konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Üreticilerin tarımsal verimliliğini artırmayı ve bilinçli üretimi desteklemeyi amaçlayan toplantıda, güncel uygulamalar ile mevcut destek programları detaylı şekilde anlatıldı. Çiftçilerin soruları yetkililer tarafından yanıtlanırken, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "İlçemizde tarımsal kalkınmaya katkı sunan tüm personelimize ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu tür bilgilendirme çalışmaları, üreticilerimizin daha güçlü ve sürdürülebilir tarım yapmasına önemli katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK