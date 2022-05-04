Yenimahalle'de Larva Mücadelesi

Yenimahalle Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için sulak ve sazlık alanlarda larva mücadelesi başlattı.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek ve haşere sorunu yaşamaması için larva mücadelesi yürütüyor. İlaçlama işlemlerine Turgut Özal Mahallesi, Yakacık ve Susuz gibi boş alanların ve sulak alanların yoğun olduğu bölgelerden başlayan ekipler, her gün düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyor.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Yenimahalle'de vatandaşın sağlığı için temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve haşere sorununun önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Boş alanlarda ve sinek oluşma tehlikesi olan sulak alanlarda çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız çöplerini atarken dikkatli olmalı, çöplerin poşetlenmiş olarak konteynerlerin içine bırakılmasına özen göstermelidir" dedi.