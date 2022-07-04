Yenimahalle'de hizmet birimleri mercek altında

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye hizmet birimlerini mercek altına aldı. Hem iç hem dış birimleri tek tek gezerek personelle sohbet eden Yaşar, çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi aldı.

Hizmet birimlerini yakın takibe alan Yaşar, dış birimleri çat kapı ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de vatandaşın işlerinin hızlı ve güler yüzle yapılması talimatı verdi. Yaşar'ın ilk durağı Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu.

"Emekçilerimizin alın teri ile üretiyoruz"

Yenimahalle'de ilçe sakinlerinin mutluluğu ve huzuru için üretilen her projenin altında Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelinin büyük emeği olduğunu belirten Yaşar, "Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın yerel yönetimden beklentilerini düşünerek, birlikte yönetimin kıstaslarını esas alarak projeler üretiyoruz. Bu projeler, dış müdürlüklerimizde çalışan Yenimahalle'nin emekçilerinin alın teri sayesinde hayata geçirilmektedir. Şu an devam eden asfalt, yol yapımı ve yeşil alan çalışmalarının yanı sıra söz verdiğimiz projeleri ilçeye kazandırmak için personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz"

Yenimahalle'de devam eden projeler ve çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Yaşar, "Yenimahalle'ye kazandırılan projelerin ve çalışmaların tümünde belediye işçisinin emeği var. Bina yapımı dışında bütün hizmetleri kendi işçilerimiz yapıyor. Asfalt dökümünden beton santraline, kendi araç parkımızdan atölyelerimize ilçemiz için üretiyor, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Sergilediğimiz bu yönetim anlayışı sayesinde ilçemizde istihdam sağlayarak, her işi taşerona yaptırmak yerine kendi işçimizle Yenimahalle'ye hizmet ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde, yetki çerçevemiz içerisinde, istihdama destek vermek her zaman önceliğimiz oldu. Vatandaşın verdiği vergiler savurganlıkla değil, verimli ve fayda sağlayan projelerde kullanılmalıdır. Bu anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel