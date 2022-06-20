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Yeni Mahalle'de yol açma ve düzenleme çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeni Mahalle'de yol açma ve düzenleme çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle'de sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle'de sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Adıyaman şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren fen işleri müdürlüğü ekipleri, önceki gün Yeni Mahalle'de faaliyetlerine devam etti. 26336 ve 26214 nolu sokaklarda yol açma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Bölgede bir yanda iş makineleriyle kazı işlemleri gerçekleştirilirken, diğer yanda zemine asfalt öncesi malzeme serildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Yenimahalle'de yürüttüğümüz faaliyetlerimizi en kısa sürede tamamlayarak, güzel bir hizmet ortaya koymuş olacağız. İnşallah şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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