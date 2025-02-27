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Yedi Başak Derneği'nden Gazze İçin Yardım Kampanyası

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Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'na destek vererek, tüm vatandaşları Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. Dernek başkanı Mustafa Bulut, Gazze'nin acil ihtiyaçlarına dikkat çekerek, bağışçıları kampanyaya katılmaya davet etti.

Yedi Başak Derneği, 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ta düzenlenen programla 'Gazze için El Ele Yardım Kampanyası'nı duyurdu. Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği de kampanyaya desteğini açıkladı. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan dernek başkanı Mustafa Bulut, 'Niyetli misin?' sloganıyla tüm vatandaşlara kampanyaya katılma çağrısında bulundu. Bulut, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan kampanya AFAD'ta düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte biz de Yedi Başak İnsan Yardım Derneği olarak kampanya hakkında tekliflerimizi sunduk. Bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Önümüz Ramazan, Gazze'de ihtiyaçlar çok fazla. Gazze'de soğukta çocuklar donarak ölüyor. Çok acil çadır ihtiyacı var. Gazze'nin beslenme sorunu var. İş makinalarının acilen Gazze'ye girmesi gerekiyor. Çünkü enkazların bir an önce kaldırılması lazım ve Gazze'de soğuktan dolayı çok ciddi anlamda konteyner ihtiyacı var. Aziz halkımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek olarak savaştan önce de Gazze'ye yardımda bulunduklarını dile getiren Bulut, "Yedi Ekim'den sonra da Gazze'nin içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. AFAD koordinasyonunda Türkiye'den giden iyilik gemilerine destek olduk. Yedi Başak İnsan Yardım Derneği olarak 7 Ekim'den önce de Gazze'de ve Kudüs'te çalışan bir dernek olarak, 7 Ekim'den sonra da çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde oluşturduğumuz mutfaklarla günde 20 bin kardeşimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bu çalışmamızı günde 30 bin iftar olarak güncelledik. İnşallah bu Ramazan'da Gazze'deki kardeşlerimize her gün iftarda 30 bin iftar ikram edeceğiz. Ayrıca Gazze'nin içerisinde soğuktan donan bebekler için bir çadır kampanyası başlattık. 10 bin çadırdan oluşan kampanyamız hızla devam ediyor. Bağışçılarımızın bize bağışladıkları yardımları biz de Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Bulut, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bu yıl Ramazan'da 'Niyetli misin?' sloganıyla bir çağrıya çıktık. 'Biz iyiliğe niyetliyiz. Sen de iyiliğe niyetli misin? Biz Gazze'ye yardım ulaştırmaya niyetliyiz. Sen de niyetli misin? Biz Afrika'nın en ücra köşelerine yardım ulaştırmak için niyet ettik. Sen de niyetli misin?' diye Türkiye'de 'Niyetli misin?' diye bir çağrıyla bu yıl Ramazan kampanyamızı duyurduk. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor; 'Ameller niyetlere göredir.' Biz de bu Ramazan'da inşallah hem gönül coğrafyamıza hem Gazze'ye hem yanı başımızda Suriye'ye, deprem bölgemize ve gönül coğrafyamıza iyilik ulaştırmaya niyet ettik. Aziz halkımıza da buradan bir çağrıda bulunuyoruz; siz de niyetliyseniz buyurun birlikte çalışalım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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