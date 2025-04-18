Yaz Aylarıyla Elektrik Bakım Çalışmaları Artıyor

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte artan enerji talebi ve uygun hava koşulları doğrultusunda, Aras Elektrik hizmet verdiği Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır illerinde elektrik arz güvenliğini artırmak ve şebeke altyapısını güçlendirmek amacıyla planlı bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şirket, enerji dağıtım hatlarında modernizasyon, bakım-onarım ve yenileme faaliyetlerini sürdürürken, bu süreçte zaman zaman planlı elektrik kesintileri uygulamak durumunda kalabiliyor. Tüm bu kesintiler, tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesi gözetilerek dikkatle planlanıyor.

Planlı Bakım Müdürü Serkan Yıldız: "Planlı bakım faaliyetlerimizi, yerel hava koşulları, mevsimsel ihtiyaçlar ve teknik gereklilikleri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Dron teknolojisinden yararlanarak bakımlarımızı daha hızlı bir şekilde yapıyoruz. 7/24 görev başındaki saha ekiplerimizle tüketicilerimize güvenli ve kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde enerji arzının sürdürülebilirliği açısından bu çalışmalar büyük önem taşıyor." dedi.

Yaz sezonuyla birlikte planlı bakımlar arttı

Aras Edaş Genel Müdürü Fikret Akbaş: "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte planlı bakım çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Bu dönemde artan enerji tüketimi, yüksek sıcaklıklar ve uygun hava koşulları, bakım çalışmalarının daha verimli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Şirket olarak, bu mevsimsel avantajı değerlendirerek enerji arz güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Planlı bakımlar neden yapılıyor?

Planlı bakım çalışmaları, şebeke altyapısının modernizasyonu, bakım-onarım faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve olası arızaların önceden önlenmesi için büyük önem taşıyor. Bu sayede hem tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunuluyor hem de olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek büyük çaplı kesintilerin önüne geçiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde sürdürülebilir enerji arzı açısından bu çalışmalar kritik rol oynuyor.

Planlı kesinti duyuruları

Planlı bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, en az 48 saat öncesinden vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. En güncel bilgiye ulaşmak isteyen tüketiciler için, Aras Elektrik web sitesinden (arasedas.com) bilgilendirilme yapılmaktadır. Ayrıca sistemde kayıtlı cep telefonu numaraları üzerinden gönderilen SMS bildirimleriyle de bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kamuoyunun, sadece resmi iletişim kanallarımızdan yapılan duyuruları esas alması istendi. - ERZURUM