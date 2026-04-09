Osmaniye Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Kişi Tutuklandı

Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı. 'Kupon-80' adı verilen operasyonda yaklaşık 50 milyar liralık finansal hareketlilik tespit edildi.

(OSMANİYE) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. "Kupon-80" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınanların banka hesaplarında yaklaşık 50 milyar liralık finansal hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Başsavcılığın koordinesinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 49,2 milyar liralık finansal hareketlilik tespit edildi. Suçta kullanılan paraların paravan hesaplar üzerinden yönetildiği belirlendi.

Emniyet güçleri, elde edilen delillerin ardından Osmaniye merkezli olmak üzere Mardin, Gaziantep ve Bingöl illerinde düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, "yasa dışı bahis oynatmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
