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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Şırnak'a tayin oldu

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Samsun'un Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak tayin olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak tayin olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

2019 yılında Vezirköprü'ye atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan Binbaşı Ümit Çetinkaya, 2024 yılı atamaları kapsamında Şırnak'a tayin oldu. Binbaşı Çetinkaya'nın tayin olması nedeniyle düzenlenen veda yemeğine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, protokol üyeleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetliler katıldı.

Binbaşı Ümit Çetinkaya'ya günün anısına İlçe Kaymakamı Özgür Kaya tarafında plaket verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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