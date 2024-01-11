Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul sporlarında farklı branşlarda ödül kazanan 400 öğrenciye ödül verildi.

Okul sporları 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilçe birinciliği ödül törenine rekor sayıda öğrenci katıldı. Voleybol, futsal, hentbol ve futbol branşları ödül töreni, Vezirköprü İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleşti. Düzenlenen ödül törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Naim Değerli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Vezirköprü Sosyal Hizmetler Müdürü Doğan İliş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gül, okul müdürleri, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile dereceye giren okul öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Ödül törenine katılan 20 farklı okuldan toplamda 400 öğrenciye başarı belgeleri, okullara ayrıca başarı belgesi, kupa ve hediyeleri takdim edildi. - SAMSUN