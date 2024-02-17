VEMOK, Motosiklet Sürücülerine Dikkat Çekmek İçin Gösteri Sürüşü Gerçekleştirdi

Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) Vezirköprü'de motosiklet sürücülerine dikkati çekmek içinde gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

VEMOK ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen etkinlik 15 Temmuz Şehitleri Parkından başlayarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde son buldu. Sürüşte polis memurları motorculara bilgilendirme broşürleri dağıttı. VEMOK Başkanı Emre Atıcı, "Amacımız farkındalık oluşturmaktır. 'Dikkat Aynaya Bakın!, Motosikletleri Fark Edin, Saygı Gösterin' sloganıyla motosiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesi gerekli, motosiklet sürücüleri diğer araç sürücülerine oranla daha dikkatli olması gerektiğini ve kasksız, koruyucusuz, ekipmansız trafiğe çıkmamalarının önemini vurguladık" dedi. - SAMSUN