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VEDAŞ, Çatak'ta Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

VEDAŞ, Çatak'ta Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Çatak ilçesinde çığ felaketlerine karşı enerji güvenliğini artırmak amacıyla 15 kilometrelik yeni bir alternatif enerji hattı kurdu. Yeni hat, enerji arzının kesintisiz devam etmesini sağlayacak.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), zorlu coğrafi şartlara sahip Çatak ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmek için yeni bir alternatif hat kurdu.

Zorlu kış şartlarında çığ felaketleri nedeniyle enerji kesintilerinin yaşandığı Çatak'ta, VEDAŞ 15 kilometrelik yeni bir hattı devreye aldı. Bu yeni hat, çığ nedeniyle Van'dan gelen enerji hattının zarar görmesi durumunda, Çatak'ın Siirt'in Pervari ilçesinden beslenmesini sağlayacak. Böylece, ilçede enerji arzı kesintisiz devam edecek.

Konuya ilişkin konuşan Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, enerji altyapısını güçlendirmek için Van'daki yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Zorlu bir coğrafyaya sahip olan Çatak'ta meydana gelen çığların şebekelere zarar verdiğini hatırlatan İl Müdürü Özsoy, "Bu anlamda biz de Çatak ilçemizi besleyecek yeni 15 kilometrelik alternatif bir hat yapıyoruz. Enerji arzını devam etmesi adına bu yatırımlarımız yapılıyor. Bizler de bugün ilçeye gelerek gerekli kontrolleri sağladık. Bu yatırımlarımız hem Çatak hem de il genelinde devam etmektedir" dedi.

Çatak'ın kış aylarında yaşanan çığ felaketleri nedeniyle enerji arzında sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle ilçenin yeni yatırımlar için seçildiğini vurgulayan Özsoy, mevcut hatların yanı sıra, yeni hatlarla birlikte ilçenin enerji güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Özsoy, "Diğer ilçelerde alternatif hatlarımız bulunuyordu. Ancak Çatak'ta bu imkanlar sınırlıydı. Şimdi bu eksikliği gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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