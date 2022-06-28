Vatandaşın tepkisiyle karşılaşan çekçekçinin bahanesi pes dedirtti

Tekirdağ'da parkta ateş yakan çekçekçi, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Burada uygunsuz hareketlerde bulunanlara bir şey demiyorsunuz. Ufacık bir hurda yaktık, bize gelince mi böyle oluyor" diye cevap verdi.

Çorlu'nun Şeyh Sinan Mahallesi Güngören Caddesi üzerinde, parkın içindeki trafo yanında ateş yakan çekçekçi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Mahalle sakini bir vatandaş, "Git götürdüğün yerde yak bu malzemeleri. Sen para kazanacaksın, pisliğinin ceremesini de biz mi çekeceğiz" diyerek çekçekçiye tepki gösterdi. Tepkiye sinirlenen çekçekçi, "Burada uygunsuz hareketlerde bulunanlara bir şey demiyorsunuz. Ufacık bir hurda yaktık, bize gelince mi böyle oluyor" diye cevap verdi.

Tepkilere daha fazla dayanamayan çekçekçi, yaktığı ateşi söndürerek bölgeden uzaklaştı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel