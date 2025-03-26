Vatandaş Ekonomiden Dert Yandı: "Ekonomi Düzelir Diyorlar Ama İnanmıyoruz"

(VAN) - Van'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar, alım gücünün düşmesinden dert yandı. Bir vatandaş, "Piyasa kötü, sebzeler pahalı. Ucuz sebzeye rağbet çok maddi durumu olmayan herkes akın ediyor" dedi. A Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli ise "Eskiye nazaran satışlarımızda yüzde 70 bir düşüş var" diye konuştu.

Van'da İpekyolu İlçesi Hafıziye Mahallesi'nde bulunan A Semt Pazarı'nda pazarcı esnafı ve yurttaşlar pahalılıktan dert yandı. A Semt Pazarı Başkanı Mehmet Sıddık Benli, pazardaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim söylemek istediğiniz çok şeyler var. Fakat Ekonomik kriz o kadar insanları mağduriyet durumuna getirmiş ki anlatması çok zor. Hele hele bu pazarlar, bu işportacılar olmazsa çoğu insanlarımız market yolunu unutmuşlar. 85 milyonun 20-25 milyonu çok güzel bir kesimdir ama 20-25 milyonu ekmek bulamıyor. İnanın bayan geliyor akşam artıkları topluyordu evine götürüyor çocuklarına pişiriyor. Yani bunu görmeleri, bilmeleri lazım. 85 milyon bir insanın iradesi var bu Türkiye'de. Biz bunları bir seçiyoruz, başımıza yönetici olarak gönderiyoruz. Yani böyle bir zenginlerle, memurlarla iş dönmüyor dönmemelidir.

"İşlerimiz yüzde 70 düştü"

Eskiye nazaran satışlarımızda yüzde 70 bir düşüş var. Zaten bayramlar öyle olmuş ki fakir fukara kıt kanat geçiniyor. Bayramlar eski bayramlar yok. Bir kilo baklava olmuş 400 -500 lira, bir kilo kuru çerez olmuş 400- 500 lira. Nasıl olacak? Bir kilo şekerleme olmuş 300- 400 lira. Nasıl olacak? Bir teneke yağ bir buçuk bin lira. Böyle bir hayat olur mu? Yani bunu bir düşünmek lazım. İşi olmayan insan nasıl geçinecek? 25 milyon insan ne haldedir biliniyor mu? Bir fakir fukaraya verilen bir destek vardı Aile Desteği o da kesildi. Adam akıllı bu yöneticiler aileleri tespit etsinler. Her haneye, her ay düzenli 6 bin lira çok bir şey değildir ki, bir aracın sigortası olmuş en az 15 bin lira, bir bandrol olmuş 3 bin lira. Düşünebiliyor musun? Yani insanlara verdikleri yüzde 20-25'lik bir zam ama kendi vergilerine hükümet vergilerine koydukları yüzde 42-45'lik, madem bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde huzur ve birlik beraberlik isteniliyorsa barış kardeşlik isteniyorsa herkesi taşın altına elini koymalıdır.

"Son ekmek ve son çare pazarlar"

Van'da 2003 yılında pazarlar kuruldu o zaman Van'daki seyyarımızın sayısı 6 bin idi. Şu anda iki tane pazar kuruluyor. Her iki pazar mevcuttu bin 300'e tekabül ediyor. Burada şu anda çalışan insanımız bilseler ki yarın buraya gelmeyecek de başka bir yerde iş vardır. Bir ekmek, on tane zeytin kazanacaksa buraya gelmez. Burası son ekmek, son çareleridir. Kapanan iş yerlerimiz vardır. Esnafımız biraz inşaata yönelmiştir. Zaten inşaat çalışamayanlarda buradadır. Son çareleri burasıdır."

"Bin lira ikramiye ile yarım gün geçinemezsin"

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş, "Geçinemiyoruz. İşte ancak ay başını getirebiliyoruz. Bin lira zamla yarım gün geçinemezsin. Bin lira ne yapacaksın? Çocuk okuyorsa, kiradaysan hiçbir şey yapamazsın. Bizler ay sonu kredi kartlarıyla getiriyoruz. Bu bankadan o bankaya koşturuyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Pazar çok pahalı. Ne diyebilirim ki emekliyim. Emekli hiçbir zaman geçinemiyoruz. 14 buçuk maaş alıyorum hiçbir zaman yetmiyor. Allah Erdoğan'dan kabul etmesin başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

Hıdır Kamış, "Daha önce bir domates, yeşillik bulamıyorduk. Şu anda Türkiye doludur. Her şeyi yiyebiliyoruz. Bolluğu görüyor musun? Daha önce millet domates, yeşillik göremiyordu. Millet sebze göremiyordu. Ekonomiyi görüyor musun ne güzeldir. Daha önce kimse bir kilo domates alamıyordu şimdi herkes süper alıyor. Burası ucuzluk pazarıdır. Herkes buraya yığılmış ucuz olduğu için, pazarımızda 3 çeşit mal var" diye ifade etti.

"Ekonomi düzelir diyorlar ama inanmıyoruz"

Bir başka vatandaş, "Piyasa kötü sebzeler pahalı, sebze ne kadar pahalı olsa da mecbur alınıyor. Sonuçta herkes mecburi alacak. Ucuz sebzeye rağbet çok maddi durumu olmayan herkes akın ediyor" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş, "Vallahi durumlar hiç iyi değil nasıl geçinecek, emekli bitmiş, pazar el yakıyor. Enflasyonu pazara göre yapmıyorlar. Kendi kafalarına göre enflasyon farkını çıkarıyorlar. Ekonomi bu gidişle biraz zor düzelir. Düzelir diyorlar ama biz inanmıyoruz. Bayram ikramiyeleri yatmadı. Ne zaman yatacak o da belli değil. Televizyonda izledim biri konuşuyor diyor ki 'torunlarıma harçlık verecek kadar zam vermediler'. Ben kendi kendime gülümsedim. Dedim herhalde 2 torunu var. Benim 23 tane torunum var. Bana yüzde 3 binde verse gene kafi gelmez" dedi.