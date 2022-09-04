Van yerel haberleri... Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü Yerel Haberler Van haberleri: Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşüBİTLİS Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasına dikkat çekmek için 40 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Van Gölü Aktivistler Derneği üyelerinden 40 kilometrelik Nemrut yürüyüşü BİTLİS Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasına dikkat çekmek için 40 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için 40 kilometrelik parkurda yürüyüş yapıldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi çeken gölün ve çevresinin kirletilmemesi için düzenlediği 2 günlük kamplı yürüyüş tamamlandı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Üyesi Zerrin Kaval, dernek olarak düzenledikleri 2 günlük kamplı yürüyüşün keyifli geçtiğini belirterek, "İster Van Gölü ister Nemrut Kalderası hiç fark etmez, temiz kalsın diyoruz" dedi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen Van Gölü Bitlis Tatvan Nemrut Yerel Haberler

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