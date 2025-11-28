Haberler

Van'da Uluslararası Güzellik ve Moda Yarışması Gerçekleşti

Güncelleme:
Türkiye ve İran'dan 250 katılımcı ile düzenlenen Puzzle Beauty Style yarışmasında, saç tasarımı, makyaj ve moda alanlarında büyük rekabet yaşandı. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi pekiştirdi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van güzellik ve modanın uluslararası sahnesine ev sahipliği yaptı. Türkiye - İran Uluslararası Güzellik ve Moda Yarışması'na 250 kişi katıldı.

Puzzle Beauty Style yarışması, Türkiye ve İran'dan katılımcıları bir araya getirerek saç tasarımı, makyaj, model ve moda tasarımı alanlarında kıyasıya rekabete sahne oldu. Van'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye ve İran'dan 250 kişi katılım gösterdi.

Manken Ayşe Arma, "Ben çok beğendim. Umarım devamı gelir. Gayet keyifli bir organizasyondu. Ekipteki herkese çok teşekkürler" dedi.

İranlı Zehra Fedayi, "Her şey iyiydi. İlk defa böyle bir şeyin burada olması çok güzel. Umarım bundan sonra devam hep devamlı olur. İran'dan bayağı çok kişi geldi. Makyaj sanatçısı, model olanlar, elbise hazırlayanlar, düğün elbisesi, gelinlikçiler. Ben de kadınlar arasında gelinlik elbisesinde birinci geldim" ifadelerini kullandı.

İş insanı Veysi Kahvecioğlu, "Buradaki etkinlikte daha çok 'en'ler yarışacak. En iyi saç yapan, en iyi makyaj, en iyi moda tasarımcısı kiyafetleri ve yöresel kıyafetler tanıtıldı. İlgi çok güzel. Aslında Türkiye ve İran adına kültürel, ekonomik, sanatsal çok ciddi anlamda değer kattığını düşünüyorum. İran'dan 150-200'e yakın katılımcı var. Türkiye'de de 100'e yakın katılımcı var. Ülkemiz için ekonomik, sosyal, sanatsal anlamda güzel bir organizasyon oldu. Her anlamda herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İranlı Organizatör Murtaza Mahmudi ise günün sonunda seçilecek "en güzel kadının başına taç takılacağını" ifade etti.

İş insanı Cafer Koç da, "Bugün güzel İranlı kardeşlerimizle güzel bir organizasyon, güzel bir defile, güzel bir yarışma, güzel bir kültürel faaliyet ve iki ülkenin kardeşliği ve sıcak insanların bir arada bulunduğu güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bizim önemli olan bu etkileşimde bu kültürel faaliyetlerde bu etkileşimi ilimize yansıtmaktır" ifadelerini kullandı.

