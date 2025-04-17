Van'da Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı

Haber: İshak KARA

(VAN)- Van, Doğu Anadolu'nun en büyük tarım buluşmasına ev sahipliği yapıyor. 16-20 Nisan tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ortadoğu ekseninde sektörün önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarının açılışına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Turgay Şişman, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van Organize Sanayı Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, İpekyolu Expo Fuar A.Ş Tarım Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun ve çok sayıda davetli katıldı.

OSB Başkanı Mehmet Aslan yaptığı konuşmada, "Fuarlar ilimiz için çok kıymetli ve değerlidir. İlimizin tanıtımı, ilimizi ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı için çok değerlidir. İlimiz, bir tarım ve hayvancılık, ili ve bölgesidir. Yaylalarımız, meralarımız, ovalarımız, platolarımız, gerçekten de hayvancılık noktasında ve tarımda çok kıymetli yerlerdir. Şu an 3 milyon'un üzerinde bir hayvan varlığımızla Türkiye'nin bir numaralı iliyiz" dedi.

Van İl Tarım ve Orman müdürü Turgay Şişman, "Tarım ve hayvancılığın devam eden şartlarda gerçekleştirilmesi için yapılan fuarların yetiştiriciye, üreticiye, yatırıcıya ve bütün paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum. 3 milyon 350 bin civarında küçükbaş hayvanımızın ve daha birçok tarım ve hayvan alanında önde olduğumuz başlıkların daha da iyiye gideceğini olan inancımı tekrar ediyorum" diye konuştu.

"4 milyona yakın hayvan varlığımız var"

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Turguy Özak "Van'ımız Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biridir. Türkiye'nin toplamda 44 milyon küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yüzde 10'una tekabül eden 4 milyona yakın hayvan varlığını burada, bu coğrafyada belki biraz da zor koşullarda burada besliyoruz. Türkiye, bu nedenle Türkiye ekonomisine, gastronomisine ve Türkiye hayvancılığına çok değerli katkılar sunduğumuza inanıyorum. Van Ticaret Borsası olarak her zaman şunu söylüyorum, Türkiye olarak 50 yılda tarımsal anlamda altyapımızı tamamlamamız halinde sonraki 50 yıllarda, 100 yıllarda dünyanın en süper ülkesi olacağınıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, "15. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Bölge Fuarı bugün üreticilerimize kapılarını açtı bildiğiniz üzere ilimizin en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu tarım ve hayvancılığın da lokomotif gücü küçük işletmelerdir. Daha doğrusu küçük işletmelerimizin çoğu modern tarım yapabilmek için alet ekipman bulamıyorlardı, alet ekipman ulaşamıyorlardı. O bakımdan bugün bu fuarın bizim için önemi çok büyüktür" şeklinde konuştu.

"5 gün devam edecek fuarımıza 80 firma katıldı"

İpekyolu Expo Fuar AŞ. Tarım Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun ise şunları söyledi:

"Bugün 15. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdik. Van'da biliyorsunuz tarım burada kalkınma dinamiklerinin başında gelen bir sektör. Bu yıl bu fuarın 15'incisini gerçekleşmenin gurunu yaşıyoruz. Fuarımız 80 firmanın katılımıyla açılış kurulmuş durumda. Fuarımız 5 gün devam edecek, bölge çiftçisinin tüm makine ekipman ihtiyacını tohumdan ilaca, gübreden, traktöre kadar tüm ihtiyacını karşılayabilecek makine ekipman standları kurulmuş durumda. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve Tarım İl Müdürlüğümüzün yine her gün ücretsiz fidan dağıtımı yapılıyor. Çeşitli etkinliklerimiz var.

"Bölge illerini Van'da buluşturduk"

Bölge çiftçisinin çok yoğun rağbet gösterdiği Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek fuarı olma özelliği taşıyor fuarımız. Bölge çiftçisini taşıyoruz. Çevre illerden Şırnak'tan Bitlis'e, Iğdır'dan Ağrı'ya kadar. Van Havzası'nı komple fuar alanımızda biz misafir ediyoruz. Bir şekilde çiftçilerimizi taşıyoruz. Ziraat odalarının yine burada çalışmaları var. Biz aynı zamanda gıda ürünleri sergileniyor. 81 ilden yine yöresel ürünlere bir bölüm veriyoruz burada halkımıza açık. Biz tüm halkımızı bekliyoruz. Başta çiftçilerimizi de davet ediyoruz fuarımıza. Bölgemize de çiftçilerimize de hayırlı olmasını diliyoruz."