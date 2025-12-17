Haberler

Van'da kış aylarında kullanılmayan bisikletler için bakım uyarısı

Van'da kış aylarında kullanılmayan bisikletler için bakım uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da bisiklet tamir ustaları, kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin bakımının önemine dikkat çekti. Uzmanlar, bisikletlerin nemden uzak ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Van'da bisiklet tamir ustaları, kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin zarar görmemesi için kışa girmeden önce bakımının yapılması ve nemden uzak, uygun şatlarda muhafaza edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Çetin geçen kış şartlarının etkili olduğu kentlerde bisikletler aylarca kullanılmadan bekliyor. Ancak uzmanlara göre bisikletlerin kış boyunca sorunsuz kalması, bahar aylarında yapılacak bakımdan önce, kışa girmeden yapılan doğru bakım ve uygun saklama şartlarına bağlı olduğu belirtildi. Bisiklet tamir ustaları; zincir, fren ve vites sistemlerinin temizlenip yağlanmadan, lastik basınçları kontrol edilmeden ve nemden korunacak alanlarda muhafaza edilmeden bırakılan bisikletlerde paslanma, deformasyon ve mekanik arızaların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin yalnızca bahar öncesi değil, kışa girmeden önce yapılacak bakım ve uygun saklama şartlarıyla korunması gerektiğini belirten bisiklet tamir ustaları, yanlış muhafazanın ciddi hasarlara yol açtığını vurguladı.

"Nemden uzak, kuru ortamlarda saklanması gerekir"

İHA muhabirine konuşan bisiklet tamir ustası Şahap Kaplan, kış mevsimiyle birlikte bisikletlerin kullanımdan çıkarılarak depolara kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte bisikletlerin uzun süre sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların bulunduğunu ifade eden Kaplan, "Kullanıcı, bisikletini kendi imkanları doğrultusunda bir alanda muhafaza ederken bu hususlara özellikle özen göstermeli. Öncelikle, görsel şema ile de ifade ettiğimiz gibi zincir, paslanmaya en yatkın parçalardan biridir. Bu nedenle zincirin düzenli ve dikkatli bir şekilde yağlanması büyük önem taşır. Yağlama işlemi, paslanmayı ve oksitlenmeyi önleyerek zincirin ömrünü uzatır. Nemli ortamlarda muhafaza edilen bisikletlerde zincir daha hızlı paslanır, bu da kırılganlığın artmasına ve kullanım sırasında sorun yaşanmasına neden olur. Bu yüzden bisikletlerin mümkün olduğunca nemden uzak, kuru ortamlarda saklanması gerekir" dedi.

"Temizlenmesi ve yağlanması gerekir"

Bisikletlerin depolara kaldırılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın vites aktarma organları olduğunu dile getiren Kaplan, "Aktarma organlarının sağlıklı çalışabilmesi için temizlenmesi ve yağlanması gerekir. Bunun yanı sıra fren kolları ve orta göbek gibi diğer hareketli aksamların da kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Ancak esas üzerinde durulması gereken konu, zincir ve aktarma organlarının bakımının ihmal edilmemesidir. Kırsal mahallelerde yaşayan ve bakım imkanları sınırlı olan kullanıcılar için temel yağlama işlemi genellikle yeterli olabilir. Bu sayede bisiklet, yeni sezona daha rahat ve sorunsuz bir şekilde hazırlanmış olur. Bisikletin nemli ortamlarda bulundurulmaması ise her şartta en doğru tercih olacaktır. Bisiklet uzun süre kaldırılacaksa, jant ve tekerleklerin yere değmemesi için altına uygun bir destek konulabilir. Ayrıca lastik hava basınçlarının ideal seviyede olması, bekleme süresince lastiklerin zarar görmesini önler. Yağlama işleminin de düzgün ve yeterli şekilde yapılması gerekir" diye konuştu.

İmkanı olan kullanıcıların bisikletlerini kış öncesinde tam bakıma almasını öneren Kaplan, "Full bakım yapılan bisiklet, uygun bir ortamda muhafaza edildikten sonra sezon başlangıcında sadece hava basınçları kontrol edilerek rahatlıkla kullanılabilir. Bu sayede hem kullanım konforu artar hem de bisikletin ömrü uzamış olur" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

İstanbul'un göbeğinde otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Lewandowski'den Fener taraftarını üzecek haber

Lewandowski'den Fener taraftarını kahreden haber
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
title