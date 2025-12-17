Van'da kış aylarında kullanılmayan bisikletler için bakım uyarısı

Van'da bisiklet tamir ustaları, kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin zarar görmemesi için kışa girmeden önce bakımının yapılması ve nemden uzak, uygun şatlarda muhafaza edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Çetin geçen kış şartlarının etkili olduğu kentlerde bisikletler aylarca kullanılmadan bekliyor. Ancak uzmanlara göre bisikletlerin kış boyunca sorunsuz kalması, bahar aylarında yapılacak bakımdan önce, kışa girmeden yapılan doğru bakım ve uygun saklama şartlarına bağlı olduğu belirtildi. Bisiklet tamir ustaları; zincir, fren ve vites sistemlerinin temizlenip yağlanmadan, lastik basınçları kontrol edilmeden ve nemden korunacak alanlarda muhafaza edilmeden bırakılan bisikletlerde paslanma, deformasyon ve mekanik arızaların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin yalnızca bahar öncesi değil, kışa girmeden önce yapılacak bakım ve uygun saklama şartlarıyla korunması gerektiğini belirten bisiklet tamir ustaları, yanlış muhafazanın ciddi hasarlara yol açtığını vurguladı.

"Nemden uzak, kuru ortamlarda saklanması gerekir"

İHA muhabirine konuşan bisiklet tamir ustası Şahap Kaplan, kış mevsimiyle birlikte bisikletlerin kullanımdan çıkarılarak depolara kaldırıldığını belirtti. Bu süreçte bisikletlerin uzun süre sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların bulunduğunu ifade eden Kaplan, "Kullanıcı, bisikletini kendi imkanları doğrultusunda bir alanda muhafaza ederken bu hususlara özellikle özen göstermeli. Öncelikle, görsel şema ile de ifade ettiğimiz gibi zincir, paslanmaya en yatkın parçalardan biridir. Bu nedenle zincirin düzenli ve dikkatli bir şekilde yağlanması büyük önem taşır. Yağlama işlemi, paslanmayı ve oksitlenmeyi önleyerek zincirin ömrünü uzatır. Nemli ortamlarda muhafaza edilen bisikletlerde zincir daha hızlı paslanır, bu da kırılganlığın artmasına ve kullanım sırasında sorun yaşanmasına neden olur. Bu yüzden bisikletlerin mümkün olduğunca nemden uzak, kuru ortamlarda saklanması gerekir" dedi.

"Temizlenmesi ve yağlanması gerekir"

Bisikletlerin depolara kaldırılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın vites aktarma organları olduğunu dile getiren Kaplan, "Aktarma organlarının sağlıklı çalışabilmesi için temizlenmesi ve yağlanması gerekir. Bunun yanı sıra fren kolları ve orta göbek gibi diğer hareketli aksamların da kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Ancak esas üzerinde durulması gereken konu, zincir ve aktarma organlarının bakımının ihmal edilmemesidir. Kırsal mahallelerde yaşayan ve bakım imkanları sınırlı olan kullanıcılar için temel yağlama işlemi genellikle yeterli olabilir. Bu sayede bisiklet, yeni sezona daha rahat ve sorunsuz bir şekilde hazırlanmış olur. Bisikletin nemli ortamlarda bulundurulmaması ise her şartta en doğru tercih olacaktır. Bisiklet uzun süre kaldırılacaksa, jant ve tekerleklerin yere değmemesi için altına uygun bir destek konulabilir. Ayrıca lastik hava basınçlarının ideal seviyede olması, bekleme süresince lastiklerin zarar görmesini önler. Yağlama işleminin de düzgün ve yeterli şekilde yapılması gerekir" diye konuştu.

İmkanı olan kullanıcıların bisikletlerini kış öncesinde tam bakıma almasını öneren Kaplan, "Full bakım yapılan bisiklet, uygun bir ortamda muhafaza edildikten sonra sezon başlangıcında sadece hava basınçları kontrol edilerek rahatlıkla kullanılabilir. Bu sayede hem kullanım konforu artar hem de bisikletin ömrü uzamış olur" şeklinde konuştu. - VAN