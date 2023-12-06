Van Büyükşehir Belediyesi 22 ayrı noktada etüt merkezi açtı

VAN - Van'da ders çalışma imkanı bulamayan öğrenciler için büyükşehir belediyesi tarafından kentin 22 ayrı noktasında etüt merkezleri açıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, evinde ders çalışma imkanı ve interneti olmayan gençlere destek olmak için kent genelinde 22 ayrı noktada etüt merkezi açtı. İldeki 22 ayrı mahalleye kurulan etüt merkezlerinde sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verilirken, öğrencilere ayrıca rehberlik hizmeti, kaynak kitap desteği ve sıcak içecek ikramı da yapılıyor.

Verilen eğitim desteğinden dolayı memnun kaldığını belirten Rojbin Kaçmaz, "Yaklaşık 3 aydır etüt merkezine geliyorum. Gerçekten bu imkanları şu an itibariyle başka yerde bulmak çok zor. Hatta birçok özel dershanede dahi bu şartlara ulaşamayabiliyorsunuz. Öğretmenlerimizin tamamı bize hem ders hem de rehberlik konularında yardımcı oluyor. Bize bu imkanı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Ders çalışma noktasında etüt merkezlerinin çok yararlı olduğunu ifade eden Muhammed Taha Sarı ise "Yaklaşık 1 yıldır etüt merkezinde ders çalışıyorum. Daha önce dershaneye gitmiş biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; gerçekten buradaki imkanların dershaneden bir farkı yok. Hatta birçok imkanı dershanelerden daha iyi. Özelikle dar gelirli öğrenciler için bulunmaz bir nimet" diye konuştu.