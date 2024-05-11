Van-Bahçesaray yolunda çığ altında kalan araç çıkarıldı

İSHAK KARA

(VAN)- Van- Bahçesaray kara yolunda 5 ay önce çığ altında kalan araç çıkarıldı.

Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmekte olan ve İsmail Güncü yönetimindeki minibüs Aralık ayında kar ve tipi nedeniyle kara saplandı. Uzun uğraşlar sonucu çıkartılamayan araç orada kaderine terk edildi. Araç sahibi yola çığ inmesi nedeniyle 5 ay önce aracı orda bırakıp ilçeye döndü. Daha sonra yola inen başka bir çığ, minibüsü şarampole yuvarlayarak yaklaşık 30 metre aşağı sürükledi. İsmail Güncü, çığ riski nedeniyle yaklaşık 5 ay kapalı kalan Van- Bahçesaray yolunda şarampole yuvarlanan minibüsünün kurtarılması için Kaymakamlık ve ilgili makamlara yaptığı başvurdu. Başvuru sonucunda Karayolları 11. Bölge müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Halatların bağlandığı minibüs, vinç, iş makinesi ve vatandaşların desteğiyle 10 saatlik bir çalışma sonucunda kar örtüsünün üzerinden çekilerek yola çıkarıldı.