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Vali Yılmaz ve Hatipoğlu, Etimesgut ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'a destek verdi

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Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 6. haftasında evinde Etimesgut SK ile 90. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle 1-1 berabere kaldı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medyadan takıma destek mesajı paylaşarak mücadeleyi kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Etimesgut SK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor için destek mesajları yayımladı.

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 6. haftasında Etimesgut SK ile evinde oynadığı karşılaşmadan 90'uncu dakikada Beykan Şimşek'in golüyle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, resmi sosyal medya hesaplarından Eskişehirspor'a destek mesajları paylaştı.

"Sahada gösterdiğiniz mücadele ruhu hepimizi gururlandırdı"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın paylaşımında, "Etimesgutspor karşısında son dakikaya kadar yüreğini sahaya koyan Eskişehirspor'umuzu kutluyorum! Sahada gösterdiğiniz mücadele ruhu hepimizi gururlandırdı. Siz sahada kenetlendikçe kalpleri sizinle çarpan koca bir şehir var! ampiyonluk yolunda her puan altın değerinde, her mücadele bir adım daha yakın demek. Yorulmak yok, yılmak yok, vazgeçmek hiç yok! Bu yolda önünüzde kocaman bir hedef, arkanızda ise tek yürek olmuş bir Eskişehir var. Bu şehrin sevgisi, duası ve desteği daima sizinle! Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hep birlikte, sonuna kadar" ifadeleri yer aldı.

"Biz bu mücadeleye inanıyoruz, bu sevdaya sonuna kadar sahip çıkıyoruz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise, "Bugün Etimesgutspor karşısında Eskişehirspor'umuzun yanında, takımımızın heyecanını ve mücadelesini birlikte yaşadık. Son düdüğe kadar savaşan, formasının hakkını veren Eskişehirspor'umuzla gurur duyuyorum! Bu arma için inanan, bu renkler için yüreğini ortaya koyan bir takım ve arkasında koca bir şehir var. Biz bu mücadeleye inanıyoruz, bu sevdaya sonuna kadar sahip çıkıyoruz! Vazgeçmek yok Es Es! Bu hikayenin sonu şampiyonluk olsun" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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