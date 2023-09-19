Vali şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Göreve geldiği günden beri şehit ailelerinin yanında ve acılarına ortak olan Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl bu kez de 1994'te Van Başkale'de şehit düşen Halil Öktem'in ailesinin yanındaydı. Şehit ailesini dinleyen, acılarını paylaşan Vali Aygöl, "Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Şehit ailelerimizin hep yanındayız. Rabbim bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin inşallah" sözlerinde bulundu. - BİLECİK