Vali Özkan başkanlığında kamu hizmetleri değerlendirildi

Manisa'daki kamu yatırımlarının ve hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplantı düzenlendi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında, Vali Yardımcıları Fatih Aksoy ve Abdullah Abid Öztoprak ile kaymakamların katılımıyla ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımları değerlendirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin etkinliği, güvenlik, afet hazırlıkları, sosyal destekler ve çevresel duyarlılıkla ilgili çok sayıda başlık ele alındı.

Vali Özkan açılış konuşmasında, "İlimizin her köşesinde vatandaşımızın hizmete erişiminde aksama olmaması en önemli önceliğimizdir. Kaymakamlıklarımızın sahada aktif rol alması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle vatandaşlarımıza çok daha hızlı ve etkili hizmet vermek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Toplantının ilk gündem maddelerinden biri şehit aileleri ve gazilerimize yönelik sunulan hizmetler oldu. Vali Vahdettin Özkan, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik yapılan ziyaretlerin sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunun altını çizerek, "Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve gazilerimiz toplumumuzun onuru ve milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Onların yanında olduğumuzu göstermek, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda hepimizin ortak vicdanının gereğidir" diye konuştu.

Toplantıda depreme dayanıksız olan hükümet konaklarının yeniden yapılma süreci değerlendirildi. Yenilenen hükümet konaklarının tamamlanma düzeyleri, gecikmelerin nedenleri ve koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı. Vali Özkan, ihtiyaç duyulan her durumda merkezi destek mekanizmalarının devreye konulacağını belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşın iş ve işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırmasının önemine dikkat çeken Vali Özkan, kurumlar arası iş birliğini ve sorun çözme odaklı hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Deprem tatbikatına hazırlık

Manisa'nın deprem bölgesi olduğuna değinilen toplantıda 14 Ekim tarihinde Manisa'da yapılacak genel deprem tatbikatı yapılacağı bilgisinin verildiği toplantıda, Vali Özkan, tüm kaymakamların sahada aktif rol alması, tatbikat öncesi eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi, hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi gerekliliğini belirtti.

İlimizde meydana gelen yangınlarla mücadele kapsamında İl Yangın Risk Azaltma Planının bugüne kadar başarıyla uygulandığına vurgu yapan Vali Özkan, yangınların söndürülmesinde ve koordinesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Önümüzdeki yılın planlamaları için hazırlıkların şimdiden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Su tasarrufu ve kuraklıkla mücadele

Kuraklık riskine de dikkat çekilen toplantıda, suyun etkin kullanımı ve tasarrufun sağlanması için farkındalık artırıcı çalışmalar öncelendi.. Vali Özkan, "Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği hem bugünün hem de geleceğin en kritik meselelerinden biridir. Kuraklıkla mücadele sadece kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Her bireyin su tasarrufu konusunda bilinçli hareket etmesi, uzun vadeli başarı için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın sanayi açısından stratejik önemine işaret edilen toplantıda, Vali Özkan, ilçelerdeki OSB'lerin altyapı ve talep ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca, yurtlarda ve okul çevrelerinde öğrenci güvenliğine ilişkin mevcut tedbirler gözden geçirildi. Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmeleri için ilgili kurumların gerekli önlemleri titizlikle alması gerektiği vurgulandı. Vali Özkan, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, barınma ve eğitim süreçlerini güvenli bir ortamda sürdürmeleri en temel önceliklerimizdendir. Gerek yurtlarda gerekse okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Şiddetle mücadele

Özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele konusuna da değinilen toplantıda, şiddet mağduru kadın ve çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar, risk analizleri ve önleyici tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekilerek, bu konuda alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

'Halk sağlığı önceliğimiz' Toplantıda ayrıca sahipsiz hayvanların kontrollü şekilde doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik projelerin aciliyet taşıdığı vurgulandı. Halk sağlığı açısından bu uygulamaların titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Özkan toplantının sonunda, sahadaki sürecin yakından izlenmesi gerektiğini, ilgili kurumlarla iş birliğinin güçlendirilmesini ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülen kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını belirtti.

"Kamu hizmetlerinin sunumunda esas olan, süreklilik ve adalettir. Bu doğrultuda her düzeyde yöneticimizin sahada aktif, çözüm odaklı ve ölçülülük içinde hareket etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak hepimizin öncelikli sorumluluğudur" diye konuştu. - MANİSA