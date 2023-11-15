Vali Mustafa Çiftçi, muhtarlarla buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye İlçesi mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, mahallelerin genel durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye İlçesi mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, mahallelerin genel durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısına, Yakutiye İlçesine bağlı 34 mahallenin muhtarı katıldı.

Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Çiftçi, muhtarların vatandaş ile devlet arasında bir köprü oluşturduğunu ifade ederek, "Vatandaşın her türlü probleminde ilk aradığı, başvurduğu, yardımına ihtiyaç duyduğu muhtarlarımız, devletimizin sinir uçlarıdır" dedi. Vali Çiftçi konuşmasında; yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan muhtarlık teşkilatının, II. Mahmut döneminde kurulmuş en köklü teşkilatlardan biri olduğuna değinerek, muhtarlık kurumunun tarihi önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değere ve desteğe de dikkat çeken Vali Çiftçi, şunları söyledi: "Önceki yıllarda, muhtarlarımızın herhangi bir maaşı yoktu. Sadece ödenek alıyorlardı, ancak bu ödenek sigorta giderlerini karşılamaya dahi yetmiyordu. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın verdiği destek sayesinde muhtarlarımıza maaş bağlandı ve sigorta pirimleri devlet tarafından ödenmeye başlandı. Statü olarak muhtarlık kurumu daha cazip hale geldi."

Yaklaşık 4 buçuk ay sonra gerçekleştirilecek mahalli seçimleri hatırlatan Vali Çiftçi; "İçinizde devam edecek veya etmeyecek, kazanacak veya kazanamayacak muhtarlarımız olacaktır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diyerek, muhtar adaylarına işlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Vali Çiftçi, konuşmasının ardından muhtarlara söz hakkı vererek, muhtarların taleplerini dinledi. - ERZURUM