Vali Çiftçi, TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğünü Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Standartları (TSE) Enstitüsü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiftçi, TSE Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan'dan bölge koordinatörlüğünün 13 ili kapsayan faaliyetleri ve ilimizdeki çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bu kapsamda, ilimizde ve diğer illerde Ürün Belgesi, Hizmet Yeri Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi Hizmetleri verilirken Asansör Periyodik Muayenesi, Akaryakıt Dispenseri Kontrolü ve farklı ölçü aleti denetimleri gerçekleştirildi.

Ayrıca Vali Çiftçi'ye, Sultan II. Beyazid Han tarafından 1502 yılında ferman olarak hazırlanan ve bugünkü anlamda ilk standart olma özelliğini taşıyan "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" hakkında da bilgi verildi.

Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, İl Yazı İşleri Müdürü Yasemin Taşğın, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat, Protokol Müdür V. Yunus Aktürk, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacer Türk eşlik etti. - ERZURUM