Vali Çiçek: 'Kayseri'de evden hırsızlıkta yüzde 61'lik bir azalma var'

Kayseri Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de evden hırsızlıkta yüzde 61'lik bir azalma var" dedi. Çiçek, "Kalacak mısınız gidecek misiniz?" sorusuna ise, "Kayseri'de kalacağım gibi görünüyor" cevabını verdi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Küresel ticaret son yıllarda adeta bir kaotik dönemden geçmektedir. Ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve jeopolitik riskler, Kızıldeniz ve Orta Doğu'daki çatışmalar derken bugün artık ticaretin normal akışından söz etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Özellikle lojistik ve enerji maliyetlerindeki ani yükselişler, dünya ticaretinin nabzını doğrudan etkilemekte; navlun fiyatlarının birkaç gün içerisinde katlanarak artması, üretim planlamalarını ve ihracatımızı zora sokmaktadır. Böylesine belirsiz bir tabloda küresel piyasada var olmak için sadece döviz kuru, ücretler ve faiz üzerinden değil katma değerli üretim, pazar çeşitliliği, markalaşma, tasarım ve yenilikçilik üzerinden rekabet etmeliyiz" dedi.

"Kayseri olarak zorluklarla başa gelebiliriz"

Kayseri olarak girişimci ruh ve üretim kabiliyetleriyle zorlukların üstesinden gelebilecek güçte olduklarını aktaran Gülsoy, "Bugün geldiğimiz noktada tek pazara bağımlı olmadan alternatif pazarlara açılmak, yüksek teknolojiye ve dijitalleşmeye yatırım yapmak, enerji verimliliği ve yeşil dönüşümü iş süreçlerimizin merkezine almak, tedarik zincirinde güvenilir ve sürdürülebilir bir aktör olmak artık tercih değil, mecburiyettir. Küresel ticarette yaşanan kaotik süreç, bizlere sadece riskler değil, fırsatlar da sunmaktadır. Coğrafi konumumuz, üretim kabiliyetimiz, genç ve dinamik nüfusumuz, Avrupa ve Orta Doğu'ya yakınlığımız, Türkiye'yi ve Kayseri'yi bu dönemde güvenli liman haline getirebilir. Biz iş dünyası temsilcileri olarak devletimizin ortaya koyduğu vizyonla birlikte çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemizi daha ileriye taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Gurbetçilerimizin ticarete müthiş katkıları var"

Konuşmasında gurbetçilere de değinen Gülsoy, "Gurbetçilerimizin ticaretimize müthiş katkıları var. Bu yıl gurbetçi bereketi yaşadık. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimizin A'dan Z'ye her sektöre faydaları var. Çarşı pazarımız da oldukça hareketliydi. Esnafımıza büyük fayda sağlayıp, can suyu oldular. Kısacası bunca sıkıntının arasında gurbetçilerimizle birlikte esnafımızın da yüzü güldü. 9'ncu ayın sonuna kadar inşallah bu hareketlilik sürer diye bekliyoruz. Sıla-i Rahim yapan gurbetçilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kazasız belasız gidip gelmelerini Rabbim nasip eylesin" şeklinde konuştu.

"Ticaret Odası şehrin bütünüyle ilgilidir"

Kayseri Ticaret Odası'nın şehrin kalbi olduğunu söyleyen Vali Çiçek ise, "Gerçekten şehrin her meselesine dertlenen, sadece ticareti ve sanayisiyle değil, şehriyle ilgili her konuda elini, gövdesini taşın altına koymak isteyen insanların olduğu bir yerdeyim. 3 yıldır da bizimle alakalı ya da değil demeden her meselede yanımda dimdik duran insanlarla beraberim. Aslındaki şehirdeki her şey Ticaret Odası'nı ilgilendiriyor. Şehrin güvenliği olmazsa ticaret yapılamaz. Ticaret Odası sanayiyle de ilgilidir, sağlıkla da ilgilidir, tarımla ilgilidir. Yani şehrin bir bütünüyle ilgilidir" diye konuştu.

"Evden hırsızlıkta yüzde 61'lik bir azalma var"

Kayseri'deki asayiş olayları hakkında bilgiler veren Çiçek, "Güvenlik konusunda rakamlarla çalışan bir valiyim. Olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyoruz. Rakamları, asayiş olaylarını hiç saklamadan aktarmak durumundayım. İlk geldiğimde en büyük dertlerden bir tanesi hırsızlıktı. Sokağa çıktığımız her yerde insanlar hırsızlıktan dert yanıyordu. Özellikle bağ evlerinden ve evlerden yapılan hırsızlıklar çok yüksek oranlardaydı. Büyük bir memnuniyetle söylüyorum ki 2024 yılının 9'uncu ayıyla bu yılın bulunduğumuz tarihi arasında hırsızlıkta yüzde 30.6'lık bir azalma var. Evden hırsızlıkta yüzde 61'lik bir azalma var. Bu rakamlar net rakamlar. Kasten öldürme suçlarında yüzde 24 azalma var. Bu azalmayı görmek beni mutlu ediyor. Özellikle kasten yaralamalarda şehrimizde yüzde 18'lik bir azalma var. Özellikle aranan şahısların yakalanmasında çok büyük bir oranda başarı sağladık. 2 bin 800 aranan şahıstan aradığımız 650 şahıs var. İki konuda hala sıkıntımız var. İntihar hala azalmış değil, intiharları azaltma konusunda biraz daha hep birlikte çalışmalıyız. Yankesicilik suçlarında da hala istediğimiz seviyede değiliz. Bu iki konuda hala verdiğimiz sözü karşılayabilmiş değiliz. Ancak özellikle de intiharlar canımızı yakmakta ve moralimizi bozmakta" dedi.

"Kayseri'ye başka bir sevdam var"

Vali Çiçek, Kayseri'deki göreviyle ilgili olarak gelen soruya ise, "Kayseri'de kalacağım gibi görünüyor. Kalmaktan da rahatsız değilim. Ancak bu büyüklerimizin vereceği bir karar. Ben Türkiye'nin en genç genel müdürlerinden birisi olarak atandım. En genç valilerinden birisi olarak göreve başladım. Türkiye'nin en genç büyükşehir valilerinden biri oldum. Buralara sağ olsun Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle geldik. Elbette büyüklerimizin idaresini sorgulayacak değilim ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kayseri'ye başka bir sevdam var. Sokakta gördüğüm insanları öz annemden, öz babamdan ayırmadan çalışmak için gayret gösteriyorum. Kayseri'de çalıştığım için Allah'a şükrediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ