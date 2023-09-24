Vali Çelik'ten Derecik'e ziyaret

Hakkari Valisi Ali Çelik, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Derecik ilçesini ziyaret etti.

Derecik'in genel durumu, potansiyeli ve yerel ihtiyaçlarını daha yakından görmek ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilçeye gelen Vali Çelik, burada yapımı devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak Türkiye'nin Irak'a açılan kapısı konumundaki Derecik Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Vali Çelik, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, kaçakçılıkla mücadeleyi ve bölgesel kalkınmayı etkin kılmak için çalışmaları en kısa tamamlanacağını ifade etti. Daha sonra yol yapım projeleri ile iyileştirme çalışmalarını inceleyen Çelik, buradan Gediktepe Üst Bölgesi'ne geçerek Şehit Piyade Er Mutlu Saydam Hudut Karakolu'ndaki askerlerle bir araya geldi. Askerlerle sohbet eden Vali Çelik, kendilerine hayırlı görevler temennisinde bulundu. Beraberindekilerle birlikte kaymakamlık, belediye ve ilçe jandarma komutanlığını ziyaret eden Vali Çelik, daha sonra esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyarette Vali Yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve kurum amirleri yer aldı. - HAKKARİ