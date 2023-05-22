Uzun: 'Teknoloji çağının getirdiği tüm yenilikleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk'

Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, "Tapu Takas Sistemi, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, e-Haciz, e-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSIS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS), Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ve Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile bir kamu kurumu olarak teknoloji çağının getirdiği tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Samsun'da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşma yapan Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, "İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı, köklü bir geleneğe sahip, bir ayağı ile yere sağlam basan, diğer ayağını ise daima en ileriye atarak teknolojide öncü kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımızda; 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz, 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşımızın mülkünü güvenli bir şekilde emanet ettiği bir devlet kurumu olarak 176 yıldır halkımıza hizmet vermenin haklı gurunu yaşamaktadır. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz ve geniş bir coğrafya etkilenmiş, aralarında 14 kurum personelimizin de bulunduğu 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Yüce Rabb'imden hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle felaketler ve acılar yaşatmasın inşallah. Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde tüm birimlerimizle depremzede vatandaşlarımızın ve kurum personelimizin yaralarını sarmaya, onların mağduriyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen; Tapu Takas Sistemi, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, e-Haciz, e-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSIS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS), Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ve Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile bir kamu kurumu olarak teknoloji çağının getirdiği tüm yenilikleri, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. 2022 yılında 'WebTapu Projesi', 2023 yılında '3B şehir modelleri üretimi ve 3B kadastro altlıklarının oluşturulması projesi' ile üst üste 2 yıldır ilham veren kamu yönetimi proje ödülüne' layık görülen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan devlet kurumu olmaya devam edecektir. Bugün, kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladığımız Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine büyük katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza halkımıza şükranlarımızı ve sunuyorum. Tapu gibi sağlam sözüne mazhar olan kurumumuzun 176. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Düzenlenen tören toplu halde fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN