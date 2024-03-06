Üzümlü'de Köyde Yaşamak İçin Proje Tanıtıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi anlatıldı.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda katılımcılara Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi anlatıldı. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla yürütülen proje tüm yönleri ile Üzümlü halkına anlatılıyor. Düzenlenen toplantılarda katılımcılara ayrıca tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açabilen Kahverengi Kokarca (Halymorpha Halys) hakkında bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN