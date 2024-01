Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı

SİVAS - Uzman Astrolog Hilal Koçyiğit, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını verdi.

Astrolog Hilal Koçyiğit, ay takviminin eski kültürlerden beri kullanıldığını dile getirerek, "Ay takvimi eski kültürlerden beri kullanılan gerek güzellik, gerek cilt bakımı, saç bakımı, tarla ekimi veya hasat zamanı gibi yerlerde kullanılan bir takvimdir. Bulunduğu burcun özelliklerine göre etkiler verir. Yeni ay zamanları yeni başlangıçlar için uygun zamanlardır. Özellikle yeni ay olduktan 2.5 gün sonra hilal fazına geçer. Yani yeni başlangıç yapmak istiyorsak, tarla ekmek istiyorsak, çiçek bakımı yapmak istiyorsak bu gibi zamanları kullanmamız daha avantajlı oluyor. Hasat zamanı için de dolunay zamanını tercih ediyoruz. Bitiştir yani. Dolunay bir şeyin tamamlanmasıdır. Bir işi bitirmek istiyorsak dolunay zamanını kullanıyoruz. Her burcun bir özelliği var. Aslan burcunda özellikle ay büyürken saç kestirirsek daha bakımlı ve daha gür saçlarımız oluyor. Bunu düzenli olarak yaptırdığımız zaman çok daha güzel saçlarımız oluyor. Saç bakımı koç, aslan, oğlak gibi burçlarda daha etkili oluyor. Cilt bakımında Venüs'ün burçlarını tercih ederiz. Boğa burcu ve terazi burcu Venüs'ün burçlarıdır. Bu kişinin haritasına göre değişiyor. Bu şekilde faydalanabiliyoruz" dedi.

"Zayıflamak istiyorsanız ayın küçülmesini bekleyin"

Gerçekleşecek en yakın ayın yeni ay olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Ayın 11'inde Oğlak burcunda olacaktır. Oğlak burcunun özellikleri çok iradeli olmasıdır. Disiplinli olmasıdır. Oğlak burcunda başlayacağınız bir diyet sizi daha istikrarlı daha kararlı yapacaktır. Bitiş olmasını istediğimiz zamanlarda. Dolunayı tercih etmemiz gerekiyor. Zayıflamak istiyorsunuz mesela onu ay küçülürken tercih edeceksiniz. Başak burcunda tercih edebilirsiniz. Başak burcu da titizdir. Oda istikrarlı bir burçtur ve sağlık açısından çok dikkat eden bir burçtur. Bu şeylerde başlangıç yaptığınız zaman etkisi gerçekten çok farklı olabiliyor. Mars'ın burçları Akrep ve Koç. Bu zamanlarda mesela ameliyat falan tercih etmiyoruz. Çünkü Mars savaş gezegenidir. Bu gibi durumlarda tercih ettiğiniz zaman kanamalarda falan biraz artış olabilir. Yaralarda iyileşme, gecikme olabilir. Ödem fazla olabilir. Kişinin haritasına göre bugünlerde özellikle Koç ve Akrep burcunda tercih edilmesi daha çok faydasını görecektir. Aslında hepimiz 1 ay içerisinde bütün burçları her 2 buçuk günde bir değiştiği için deneyimliyoruz. Ayda 1 kere yeni ay ve 1 kere de dolunay olur" dedi.

"Yeni ay başlangıçlar için uygundur"

Ayın etkisinin her 2 buçuk günde bir başka burca geçtiğini söyleyen Koçyiğit, "Ay bizim ruhsal tarafımızdır. Duygularımızı ifade eder. Her burçta yaklaşık 2 buçuk gün kalır. Zodya yani bütün burçları 28 günde tamamlamış olur. Her ay bir yeni ayımız olur, birde dolunayımız olur. Bunun bulunduğu burçlarda etkileri bize katkı sağlar. Yeni ay başlangıçlar için uygundur. Dolunaylar bitişler için uygundur. Yani eski kadim kültürlerinden beri yeni ay özellikle hilal fazındayken tohum atma zamanıdır. Yani bir şeyi başlatmak istiyorsanız yani ayları tercih etmelisiniz. Bir şeyi bitirmek istiyorsanız da dolunayları tercih etmelisiniz. Bu ay takviminin güzellik bakımı için, saç kesimi falan olan şeyleri her burcun kendine göre bir özelliği vardır. Aslan burcu mesela saçları temsil eder. Yeleli olduğu için. Ay, Koç burcundan geçerken daha aktif daha enerjik, biraz asabi kavgaya ve gürültüye açık oluruz. Boğa burcundan geçerken iştahımız açılır. Venüs'ün burcu olduğu için güzellik estetik konuları için uygun zamanlardır. Merkür, İkizler burcundan geçerken bu 2 buçuk günde bir burç değiştirir. İkizler burcundan geçerken iletişimimiz daha kuvvetli olur. Anlaşmalar, sözleşmeler için uygun zamanlardır. Yengeç burcundan geçerken daha duygusal oluruz. Ailemize daha düşkün oluruz. Anaç tarafımız daha çok ortaya çıkar. Aslan burcundayken egomuz biraz güçlü olur, güneşin burcu olduğu için. Başak burcu olduğu zaman eleştirel tarafımız biraz daha aktif olacaktır. Daha titiz olunacaktır. Akrep burcundan geçerken biraz daha içe çekiliriz. Biraz daha gizemli oluruz. Biraz dedektiflik tarafımız ortaya çıkar. Yay burcundan geçerken daha çok böyle seyahat etme, alışveriş yapma gibi konular daha aktif olur. Oğlak burcundan geçerken daha istikrarlı oluruz. Biraz daha ketum oluruz. Kova burcundan geçerken teknolojik aletlere olan ilgimiz, sosyal medyayı falan daha çok kullandığımız zamanlardır. Balık burcuna geldiği zaman da daha çok duygusal içe kapanık, melankolik olduğumuz zamanlardır" ifadelerine yer verdi.