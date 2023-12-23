Uşak'ta sağlık çalışanları Filistin için 'sessiz yürüyüş' yaptı

Uşak'ta sağlık çalışanları Filistin'e yapılan zulme dikkat çekmek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Yürüyüş, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde başlayarak slogan atmadan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve sağlık çalışanları katıldı. Burada açıklamada bulunan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul "Türk askerine yapılan saldırının Ortadoğu'da ve yeryüzünde siyonizm, kapitalizm ve emperyalist işgalinin göstergesi olduğunu dile getiren Tuğrul, "Askerlerimize yapılan saldırıların yeryüzündeki zulüm düzeninin ideallerinden farklı, ayrı bir noktaya koyamayız. Birlikte düşünmemiz gerekiyor. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam eden katliam, soykırım hepsi bir biriyle bağlantılı. Yeryüzünü yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Ancak bizler, bu vatanın evlatları, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, köylülerimiz, kentlilerimiz, öğrencilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız buna müsaade etmeyecekler." dedi.

Sağlık çalışanları adına konuşma yapan Aile Hekimi Dr. Musa Öz ise "310 sağlık çalışanı ve 97 hekim öldürüldü. Şifa Hastanesi başhekimi, el Awda Hastanesi müdürü dahil 99 hekim ve sağlık çalışanı işgalciler tarafından tutuklandı. Hastanelerden, ailelerinin yanından gözaltına alınıp, kıyafetleri zorla çıkartılarak elleri bağlı şekilde bilinmeyen yerlere götürülüp alıkonulan sivillerin katledildiği haberleri geliyor. İşgal güçleri insanlığa ait tüm değer ve sınırları çiğneyerek katliamlarına devam ediyor. 52 bin 600 konut, 282 okul ve üniversite, 126 hükümet binası, 112 cami, 23 hastane, 53 sağlık ocağı bombalarla tamamen yıkıldı. 102 ambulans imha edildi. 254 bin konut, 200 cami, 3 kilise, 140 sağlık kuruluşu saldırılarla hedef alındı. Tahrip edildi ve kullanılamaz durumda. Zulüm bunlarla da bitmiyor. Enkazlar kaldırılamıyor. Yaralılara ulaşılamıyor ve 7 bin kişi hala kayıp." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamalarının ardından yürüyüş son buldu. - UŞAK