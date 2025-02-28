Ünlü Golf Oyuncusu Beyhan Benardete, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, önceki gün evinde ölü bulundu. Benardete için bugün düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanırken, tören sırasında tabutun yanına golf torbası ve golf sopası konulması dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Beyhan Benardete'ye önceki gün yakınları ulaşamayınca jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Benardete'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cenazesi İstanbul'a getirildi

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından ünlü golf oyuncusunun cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Cenazesi İstanbul'a getirilen Benardete için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü golf oyuncusunun ailesi, yakınları, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, İş adamı Ali Ağaoğlu, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Cenaze töreninde Benardete'nin tabunun yanına golf sopası, golf topu ve eldiveni konulması dikkat çekti.

Benardete'nin cenazesi Bebek Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL