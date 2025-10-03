Haberler

ÜNİPERSEN, Memur ve Emeklilerin Taleplerini Dile Getirmek İçin Basın Açıklaması Yapacak
Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 6 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde memur ve emeklilerin taleplerini dile getirmek için basın açıklaması gerçekleştirecek. Sendika, Ağustos ayında sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'deki hakem heyeti kararına tepki göstererek, memursal ve emeklilerin sorunlarına dikkat çekecek.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 6 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla memur ve emeklilerin taleplerini dile getirecek.

Ağustos ayında sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'de Hakem heyeti kararının insanca yaşamaya yetmediğini, mevcut maaşları korumaktan da uzak olduğunu belirten ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin talepleri dile getirmek için 6 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. ÜNİPERSEN, toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 'Uzlaşı sağlanamazsa Hakem Heyeti'ne gidilmemesi, maaş zamlarının TBMM tarafından belirlenmesi' çağrısına rağmen yetkili konfederasyonların hakeme üye göndermesiyle sürecin hakem kararıyla sonuçlandırılmasına tepki gösterdi. Bu durumun milyonlarca memurun iradesini yok saydığını ve kamu çalışanlarını sahipsiz bıraktığını ifade eden ÜNİPERSEN, 6 Kasım'da yapılacak eylemin yalnızca bir basın açıklaması değil, milyonların ortak sesi olduğunu bildirdi. ÜNİPERSEN Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "6 Kasım'da Ankara'dan yükselecek ses, memurun ve emeklinin sesi olacaktır. Bu eylem, insanca yaşamın, emeğin onurunun ve geleceğimizin mücadelesidir. Tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri, bu haklı mücadeleye omuz vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

