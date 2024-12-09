ÜNİDES Lansmanı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) lansmanı Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi'nin işbirliği ile ÜNİDES lansmanı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) lansmanı Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Mehmet Emin Daş, Emine Er Aksakallı ve Ömer Çolakoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programa Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacıların açılış konuşmalarını yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği Destek programı kapsamında üniversite kulüplerinin projelerine 100.000 TL'ye kadar destek veriyor.

Düzenlenen tanıtım lansmanında ÜNİDES fırsatları ve başvuru süreci hakkında öğrencilere detaylı bilgi verildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği Destek programı kapsamında üniversite kulüplerinin projelerine 100.000 TL'ye kadar destek verildiği ifade edildi. - ERZURUM