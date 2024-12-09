Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

ÜNİDES Lansmanı Erzurum'da Gerçekleştirildi

ÜNİDES Lansmanı Erzurum'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) lansmanı, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programda üniversite kulüplerine 100.000 TL'ye kadar destek verileceği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) lansmanı Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi'nin işbirliği ile ÜNİDES lansmanı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) lansmanı Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Mehmet Emin Daş, Emine Er Aksakallı ve Ömer Çolakoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programa Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacıların açılış konuşmalarını yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği Destek programı kapsamında üniversite kulüplerinin projelerine 100.000 TL'ye kadar destek veriyor.

Düzenlenen tanıtım lansmanında ÜNİDES fırsatları ve başvuru süreci hakkında öğrencilere detaylı bilgi verildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği Destek programı kapsamında üniversite kulüplerinin projelerine 100.000 TL'ye kadar destek verildiği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?
img

Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.