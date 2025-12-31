Haberler

Köprülü kavşak inşaatını durduran pide fırını mahkeme kararıyla yıkıldı
Antalya'da Uncalı Köprülü Kavşağı projesinde, işletme sahibinin bakanlığa açtığı kamulaştırma davasının mahkeme tarafından karara bağlanmasının ardından inşaat çalışmaları yeniden başladı. Proje, kentin doğusunu batısına bağlayarak trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

Antalya'da 4 köprülü kavşak projesinden biri olan Uncalı Köprülü Kavşağı'nda işletme sahibi ile bakanlığın davalık olması nedeniyle duran çalışmalar mahkemenin kamulaştırma yönünde kesin karar vermesiyle kaldığı yerden yeniden başladı.

Antalya'da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 4 köprülü kavşak projesinden birisi olan ve kentin doğusu ile batısını birbirine bağlayan Uncalı Köprülü Kavşağı projesinde, çalışmaları durma noktasına getiren pideci dükkanının kamulaştırma davasında karar verildi. Esnaf ile bakanlığı karşı karşıya getiren ve yaklaşık 3 aydır çalışmaların durmasına neden olan davanın duruşması 16 Aralık tarihinde görüldü. Mahkeme, kamulaştırma işlemini hukuka uygun bularak bu yönden kararı kesinleştirdi.

Çalışmalar yeniden başladı

Mahkemenin kararı sonrası işletme sahibi dükkanı boşaltırken kavşak inşaatının önünde yer alan pideci ise geçtiğimiz günlerde yıkıldı. İş yerinin yıkılmasının ardından Uncalı Köprülü Kavşağı projesinde çalışmalar yeniden başladı. İnşaat çalışmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını ve en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini belirten bölge esnafından Eser Kayhan, "Duyduğumuza göre dava sonuçlanmış. Birkaç gün önce iş yerini yıktılar. Duran inşaat tekrardan başladı. Bir yandan da altyapı çalışmaları yapılıyor. Temennimiz bir an önce çalışmaların biterek yolumuzun açılması" dedi.

Bedel yönünden temyiz yolu açık bırakıldı

660 metre uzunluğunda 2 köprünün inşa edileceği projenin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 700 bin TL olarak belirlenen bedel yönünden mahkemenin temyiz yolunun açık bırakıldığını belirten işletme sahibi Yakup G.'nin avukatı Ramazan Beyrek ise, "Mahkeme kamulaştırma yönünden karar verdi ve bu kısım kesinleşti. Bedel konusunda ise daha önce reddedilen bedelin aynısı olan yaklaşık 700 bin TL'ye hükmedildi ve bu yönden temyiz yolu açık bırakıldı. Müvekkilimin dükkanı boşaltmasının ardından yıkım gerçekleşti ve inşaat çalışması yeniden başladı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

