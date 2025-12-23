Savunma sanayiinde Malatya için güçlü iş birliği adımı: ULUSKON Ankara'da temaslarda bulundu

ULUSKON Malatya İl Başkanlığı, savunma sanayii alanında Malatya'ya yönelik yatırım ve iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Ankara'da bir dizi temas gerçekleştirdi.

ULUSKON Malatya İl Başkanlığı heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya ile Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İş Birliği Daire Başkanı Ertaç Koca'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, ULUSKON ile savunma sanayii arasında geliştirilebilecek ortak iş alanları, sektörel iş birlikleri ve proje bazlı çalışma modelleri ele alındı. Ayrıca Malatya'da hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayii yatırımları ve bu yatırımların ULUSKON iş birliğiyle gerçekleştirilmesine yönelik süreçler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, savunma sanayiinde uluslararası iş birliklerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin dünya pazarlarındaki rekabet gücü ile ULUSKON'un 30'dan fazla ülkedeki iş ağı üzerinden kurulabilecek stratejik ticari ve yatırım bağlantıları da gündeme geldi. Malatya'nın üretim altyapısı, sanayi kapasitesi ve nitelikli insan kaynağının savunma sanayiine entegre edilebileceği alanların değerlendirildiği görüşmede, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle sürdürülebilir, katma değerli ve ihracat odaklı projelerin önemine dikkat çekildi.

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, temaslara ilişkin yaptığı açıklamada,Türkiye'nin stratejik sektörlerinde uluslararası temasların güçlendirilmesine, şehirlerin potansiyelinin küresel iş dünyasıyla buluşturulmasına ve Malatya'nın yüksek katma değerli yatırımların merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - MALATYA