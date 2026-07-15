ULUSDER Başkanı Polat: 15 Temmuz, Milli Birlik ve Demokrasi Destanıdır

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını, aynı zamanda milletin iradesi, bağımsızlığı ve devletine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Polat, güçlü Türkiye'nin yolunun milli birlik, üretim ve kalkınmadan geçtiğini vurguladı.

15 Temmuz'un, Türk milletinin iradesine, bağımsızlığına ve devletine sahip çıktığı unutulmaz bir destan olduğunu vurgulayan Polat, 15 Temmuz 2016 gecesi sergilenen kararlı duruşun demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Başkan Polat, "O gece aziz milletimiz; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olmuş, demokrasisine, devletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini aydınlatan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Milli birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Polat, kalkınma hedeflerinin de bu ruhla hayata geçirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolu; güçlü ekonomiden, yerli ve milli üretimden, yatırım ve istihdamdan geçmektedir. İş dünyası olarak ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek her yatırımın ve her üretimin yanında olmaya devam edeceğiz. ULUSDER olarak sanayi, teknoloji ve savunma sanayisi başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

Polat, mesajının sonunda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise saygı ve şükranla andığını belirterek, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, demokrasimizi ve milli irademizi daima korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun, ülkemiz bir daha böyle ihanetlerle karşı karşıya kalmasın" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı