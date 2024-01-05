Uludağ'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı

Uludağ'da kış uykusuna yatmayan ve aç kalan ayı ailesi bir işletmeye girmeye çalışırken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri Uludağ'da kış uykusuna yatmayan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalıştı. Yarım dakika boyunca işletmeye girmeye çalışan ayılar, başaramayacağını anlayınca geldikleri ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. - BURSA