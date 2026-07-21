Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin 4'üncü sayısı bilim dünyasıyla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin 4'üncü sayısı bilim dünyasıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hakemli dergisinin dördüncü sayısı 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasıyla yayımlandı. Bakan Uraloğlu, AR-GE ve inovasyonun sektör dönüşümündeki önemini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli Ulaştırma ve Altyapı Dergisinin, 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasıyla hazırlanan dördüncü sayısı yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli Ulaştırma ve Altyapı Dergisinin, 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasıyla hazırlanan dördüncü sayısı yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme sektöründe araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, günümüzde ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin yalnızca insanı, yükü ve veriyi bir noktadan diğerine taşıyan sistemler olmaktan çıktığını belirterek, teknolojik dönüşümün, ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabetin belirleyici unsurları haline geldiğini ifade etti. Bu dönüşümün merkezinde ise araştırma-geliştirme faaliyetleri ve yenilikçi çözümlerin yer aldığını vurguladı.

Sektörün geleceğine ilişkin önemli perspektifler sunuyor

Derginin dördüncü sayısında 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasının ele alındığını belirten Uraloğlu, sayıda yer alan çalışmaların ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik ekonomik, teknolojik ve yönetsel yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, veri odaklı analizler ve yenilikçi uygulamalarla hazırlanan bilimsel çalışmaların, ulaştırma sektörünün geleceğine ilişkin önemli perspektifler ortaya koyduğunu belirterek derginin akademik dünyaya katkı sunacağını ve yeni araştırmalara ilham vereceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna bilimsel katkı

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve yenilikçi çözümler ortaya koyan her çalışmayı ülkenin geleceğine yapılmış değerli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden Uraloğlu, dördüncü sayının ulaştırma sektörünün dönüşüm yolculuğuna ışık tutmasını temenni etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş

28 milyon kayıt incelendi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar

Organik ürün almadan bin kere düşünün! Skandal böyle ifşa oldu
Ahbap soruşturmasında tutuklandı: CHP'nin 'gölge bakanı' Emre Kartaloğlu'nun savunması ortaya çıktı

CHP'nin "gölge bakanı" Emre Kartaloğlu'nun savunması ortaya çıktı
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar

Zam üstüne zam! Gece yarısı tabela yeniden değişti
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı