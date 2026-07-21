Ulaştırma ve Altyapı Dergisi'nin 4'üncü sayısı bilim dünyasıyla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli Ulaştırma ve Altyapı Dergisinin, 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasıyla hazırlanan dördüncü sayısı yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan hakemli Ulaştırma ve Altyapı Dergisinin, 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasıyla hazırlanan dördüncü sayısı yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme sektöründe araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, günümüzde ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin yalnızca insanı, yükü ve veriyi bir noktadan diğerine taşıyan sistemler olmaktan çıktığını belirterek, teknolojik dönüşümün, ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabetin belirleyici unsurları haline geldiğini ifade etti. Bu dönüşümün merkezinde ise araştırma-geliştirme faaliyetleri ve yenilikçi çözümlerin yer aldığını vurguladı.

Sektörün geleceğine ilişkin önemli perspektifler sunuyor

Derginin dördüncü sayısında 'Ulaştırmada AR-GE ve İnovasyon' temasının ele alındığını belirten Uraloğlu, sayıda yer alan çalışmaların ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik ekonomik, teknolojik ve yönetsel yaklaşımları kapsamlı şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, veri odaklı analizler ve yenilikçi uygulamalarla hazırlanan bilimsel çalışmaların, ulaştırma sektörünün geleceğine ilişkin önemli perspektifler ortaya koyduğunu belirterek derginin akademik dünyaya katkı sunacağını ve yeni araştırmalara ilham vereceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna bilimsel katkı

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve yenilikçi çözümler ortaya koyan her çalışmayı ülkenin geleceğine yapılmış değerli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden Uraloğlu, dördüncü sayının ulaştırma sektörünün dönüşüm yolculuğuna ışık tutmasını temenni etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı