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Ula Sarımsağında İmece Usulü Üretim Projesi Başladı

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Muğla'nın coğrafi işaretli ürünü Ula sarımsağı için bitkisel üretim destekleriyle imece usulü üretim gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 6 üreticiye hibeli sarımsak tohumu dağıtıldı.

Coğrafi işaretli Ula sarımsağında imece usulü üretim

MUĞLA - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl başlattığı Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinden "Ula Sarımsağı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle devam ediyor. Proje kapsamında, Ula'da sarımsak üretimi yapan 6 üreticiye yüzde 100'ü hibeli 400 kilogram sarımsak tohumu teslim edildi.

Ula İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bugün 4 üreticimize burada Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları Daire Başkanlığının destekleri ile yaklaşık 6 çiftçi ile ve aynı zamanda Ula Sarımsak Derneği Başkanlığının destekleri ile üreticilerimiz ile buluşturuyoruz. Biz size gübre veriyoruz, destekliyoruz, ürün olacak, siz de ürününüzün üçte birini bize vererek yeni ekim alanları oluşturacağız. Tam bir dayanışma ve imece yoluyla. Ula sarımsağı kendine has özellikleri ile, 12 diş olması, aroması, içindeki besin ve mineralleri ili Türkiye'nin bir numarası olmaya aday bu sarımsağı daha çok üretip katma değer oluşturarak üreticilerimizin gelir elde etmesi ile satıya sunulması en büyük hedefimiz" dedi.

Ula ilçesinin doğal ve geleneksel yapısıyla ticaret, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinin tümünü bünyesinde barındıran özel ve özgün bir ilçe olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2024 yılında coğrafi işaret alan Ula Sarımsağı, kendine has tadı ve aroması ile ilçenin bir diğer zenginliği olduğunu kanıtladığını açıkladı.

Ula Sarımsağında İmece Usulü Üretim Projesi Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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