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Twitter'ın Mavi Kuş Logosuna 34 Bin Dolar

Twitter'ın Mavi Kuş Logosuna 34 Bin Dolar
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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın, yeni adıyla 'X' sosyal medya platformunun mavi kuş logosu, açık artırmada 34 bin 375 dolarlık bir fiyata satıldı. Logo, San Francisco'daki eski merkez binasından kaldırılarak müzayede evine konuldu.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın alıp adını "X" olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'ın mavi kuş logosu, açık artırmada 34 bin 375 dolara satıldı.

ABD medyasının haberine göre şu anda "X" olarak bilinen sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'daki eski merkez binasından kaldırılan mavi kuş logosu RR Auction müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. 254 kilogram ağırlığında ve 3.7x 2.7 metre ölçülerindeki ikonik logo, 34 bin 375 dolara alıcı buldu. Alıcının ismi ise açıklanmadı.

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini "X" olarak değiştirmiş ve şirketin bulunduğu binadaki farklı eşyaları açık artırmayla satmıştı. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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