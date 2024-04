TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Van'daki Acentelerle İftarda Buluştu

TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Van'daki acentelerle iftarda bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, TÜRSAB Doğu Anadolu BYK Başkanı Cevdet Özgökçe ve acente yetkilileri katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Özgökçe, mübarek Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Birkaç gün sonra mübarek Ramazan ayını Ramazan Bayramı ile taçlandıracağız. Mübarek Ramazan ayının ülkemize, sektörümüze ve bizlere bol ve bereketli bir yıl getirmesini diliyor, bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür diyorum" dedi.

Programda konuşan TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise 18 bin üye ile dünyanın en büyük turizm örgütü olduklarına dikkat çekti. Seyahat acentelerinin TÜRSAB'ın asıl sahipleri olduğuna burgu yapan Günaydın, "Anne ve babaların çocukları için, çocukların anne ve babaları için ağlamadığı, soykırımların, katliamların olmadığı bir dünyayı bu mübarek günde yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah Gazze'deki soykırım da bu mübarek ayın hatırına son bulur ve oradaki insanlar da insani bir şekilde yaşamaya devam eder. Allahtan tek dileğimiz budur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de turizm kelimesinin geçtiği her yerde TÜRSAB'ın olması gerektiğinin altını çizen Günaydın, "TÜRSAB, her ne kadar yurt dışından turist getirmekle uğraşıyorsa da bir o kadar da ülkedeki iç turizm dinamiklerini harekete geçirmek için elinden geleni yapıyor. Keşke buraya geldiğimde rehberlik problemlerini, araçlarla alakalı problemleri çözdük diyebilseydim. Edirne'den Van'a, Trabzon'dan Antalya'ya kadar 18 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bu ailemiz içerisindeki bölgesel problemleri çok yakından takip ediyoruz. Dünya turizm örgütünden tutun bu stratejileri hep beraber belirliyoruz. Yol haritasını usta ekiplerle birlikte ele alıp, üyelerimizsin ürün yelpazesini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yine iç turizmi canlandırmak için bu gün burada hem gastronomisi hem tarihi hem gölü hem doğasıyla Türkiye'nin vazgeçilmez bölgelerinden olan Van'da sizlerle bir arada olmanın mutluluğu yaşıyorum. Buralara gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hava yollarında çok ciddi sıkıntılarınızın olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı her platformda hakkınızı savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hemen hemen birçoğunu çözdük. İnşallah en kısa zamanda size güzel müjdeler vermeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, 20 milyona yakın bir turistik gezinin olacağını belirten Günaydın, "Bunun 18 milyonu her zamanki gibi akraba ve arkadaş evlerinde konaklayacak, 1,5 milyonunu ise gerek ülke dışında gerek ülke içindeki gezilerle birlikte bizim seyahat acenteleri gerçekleştirecek. 500 bin de geriye çıkan bir tirend var. Günlük kiralamayla alakalı yerlerde 500 bin vatandaşımızda bu satışı şuanda yapmış durumda. Dediğimiz gibi biz acentelerimizin ürün yelpazelerini genişletmek için yeni alternatif rotalar için canla başla çalışıyoruz. Belirli ihtisas komiteleri Van'a gönderip, Van'ın daha ortaya çıkmamış birçok güzelliğini acentelerle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Temel vizyonun turizmi 12 aya yaymak olduğunu da ifade eden Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Anadolu Bölgesi, 12 ay turist karşılayabilecek bir potansiyeli sahip. Kayak merkezlerinden yazın yapacak kültür turlarına, gastronomi turlarına kadar müşterileri memnun edecek her türlü olanağımızın olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum." - VAN