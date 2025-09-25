Haberler

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Devam Ediyor

Güncelleme:
İstanbul'un 28 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat Feriköy Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında yoğun ilgi ile karşılaşan AK Parti Milletvekilleri ve Başkan Serkan Polat, gençlerle sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
title
