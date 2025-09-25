Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Devam Ediyor

İstanbul'un 28 ilçesinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat, Feriköy Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Polat ziyaretinde gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

İstanbul'un 28 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat Feriköy Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında yoğun ilgi ile karşılaşan AK Parti Milletvekilleri ve Başkan Serkan Polat, gençlerle sohbet etti. - İSTANBUL