Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Devam Ediyor
İstanbul'un 28 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat Feriköy Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında yoğun ilgi ile karşılaşan AK Parti Milletvekilleri ve Başkan Serkan Polat, gençlerle sohbet etti. - İSTANBUL