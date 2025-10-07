Türkiye, Yerli Enerji Üretiminde Öne Çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yerli ve milli enerji hamleleriyle Türkiye, artık yalnızca tüketen değil, üreten ve yön veren bir ülke konumuna yükselmiştir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da özel bir otelde düzenlenen bir programa katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Enerji sektörünün, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın en kritik dayanaklarından biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu zincirin merkezinde yer alan petrol ürünleri sektörü, ülkemizin enerji arz güvenliğinin korunmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. Yerli ve milli enerji hamleleriyle Türkiye, artık yalnızca tüketen değil, üreten ve yön veren bir ülke konumuna yükselmiştir. Rafineri yatırımlarından akaryakıt dağıtım altyapısına, lojistikten dijital denetime kadar her alanda güçlenen bu yapı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun enerji omurgasını oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye'de akaryakıt piyasasının çerçevesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile çizildiğini hatırlatan ve 150 binden fazla kişinin akaryakıt sektöründe çalıştığını söyleyen Bakan Işıkhan, "Ülkemizin kalkınma vizyonunu şekillendiren 12. Kalkınma Planı, üretimin artırılması, sanayi ve enerji sektörlerinde verimliliğin yükseltilmesi hedeflerini açık biçimde ortaya koymuştur. Ancak bizler için üretimin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Gerçek kalkınma, insanı merkeze alan bir üretim anlayışıyla mümkündür. Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır."

Petrol sektörünün doğası gereği, yüksek risk içeren bir alan olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi, vardiya planlamalarının insan sağlığına uygun biçimde yapılması ve sürekli eğitim süreçlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

5 adet rafineri ile yıllık 43 milyon ton, ham petrol işleme kapasitesine ulaşıldı

Işıkhan, Türkiye'de 36 milyon ton akaryakıt, 32 milyondan fazla araç, 230 milyondan fazla yolcu taşıyan hava taşıtları ve gemilerin enerji ihtiyacını karşılamak için sektör paydaşları yılın 365 günü kesintisiz hizmet verdiğini söyledi. Türkiye'nin bölgenin yükselen petrol işleme merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Işıkhan, 5 adet rafineri ile yıllık 43 milyon ton, ham petrol işleme kapasitesine ulaşıldığını aktardı.

Bakan Işıkhan konuşmasının son bölümünde ise Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA